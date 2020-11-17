عاجل.. واشنطن تدعو إثيوبيا وتيجراى لحماية المدنيين وخفض التصعيد فورا

دعت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى حماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات فى تيجراى التى تشهد صراعًا عنيفًا بين الحكومة الإثيوبية المركزية وقوات تيجراى الإقليمية منذ أسبوعين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية.





وفى بيان للخارجية الأمريكية، مساء اليوم، حثت واشنطن إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراى على خفض التصعيد فورًا، منددة بالهجوم الصاروخى لحركة تيجراى على مطار أسمرة الإريترى، وثمنت فى الوقت ذاته على سياسة ضبط النفس التى تتبعها إريتريا.

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