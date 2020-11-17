انتقد حزب "الشعب الجمهورى"، المعارض فى تركيا، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان فى إدارة البلاد، لا سيما فى الملف الاقتصادى، مؤكدًا أنه لن يستطع التهرب من مسئولية تدهور الاقتصاد.





وقال المتحدث الرسمى باسم الحزب فايق أوزتراك ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاءـ "لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك إن صهرى خدعنى وأطلب من الأمة أن تغفر لى". وأضاف أوزتراك ـ خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الحزب ـ "بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدى عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة فى الاقتصاد؟!"، متسائلاً: "هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب تركى: لا يمكن لأرودغان التهرب من مسؤولية تدهور الاقتصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.