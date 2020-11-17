سكرتير جورجيا : أتعرض لضغوط متزايدة من الجمهوريين لقلب خسارة ترامب

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه يتعرض لضغوط متزايدة من زملائه الجمهوريين لقلب خسارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، فى الولاية، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادرها الإعلامية.





وكان مئات الآلاف من أنصار الرئيس ترامب خرجوا للمشاركة فى مسيرات لدعمه فى العاصمة واشنطن، مطالبين بفرز عادل لأصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم 3 نوفمبر الجارى، وانتهت بفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن. إلا أن المسيرات المؤيدة للرئيس الجمهورى شهدت اعتداءات من قبل عناصر حركة "حياة السود مهمة"، المعادية لترامب، حيث أقدمت عناصر حركة "حياة السود مهمة"، وحركة "انتيفا" على الاعتداء على مسيرات دعم ترامب. ولم تتناول وسائل الإعلام الأمريكية مشاهد الاعتداءات التى تعرض لها المشاركون فى المسيرة، إلا أن الرئيس ترامب قام بمشاركة مقاطع فيديو تظهر تلك الاعتداءات.

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