مفوضية اللاجئين : أزمة إنسانية كاملة فى إثيوبيا وفرار 27 ألف مواطن

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من "أزمة إنسانية كاملة تتكشف فى إثيوبيا بعد فرار 27 ألف أثيوبى من القتال العنيف الدائر فى شمال البلاد، إلى السودان".





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المفوضية الأممية، إن وتيرة الخروج من البلاد التى بلغت نحو 4 آلاف يوميًا قد تشير كذلك إلى نزوح واسع النطاق من إقليم تيجراى، لافتة إلى أن الفرق العاملة على الأرض تجد صعوبة فى مواكبة التدفق.

وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، إن مهلة مدتها 4 أيام لاستسلام قوات إقليم تيجراى الشمالى انتهت، ممهدًا الطريق للهجوم النهائى على عاصمة الإقليم، وسط صراع عرقى مستمر منذ قرابة أسبوعين، ما يهدد بزعزعة الاستقرار فى مناطق أخرى من إثيوبيا، والقرن الإفريقى.

وفى تصريحات للصحفيين فى جينيف، قال بابار بالوخ، المتحدث باسم المفوضية: "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية كاملة مع فرار آلاف اللاجئين من إقليم تيجراى الإثيوبى يوميًا بحثًا عن الأمان فى شرق السودان".

وتابع: "المفوضية فى تأهب لتقديم المساعدة لتيجراى عندما تسمح الأوضاع الأمنية وحرية الدخول".

كما حذر ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أنه "قد يكون هناك نزوح ضخم داخل تيجراى لذا يجرى الاستعداد للموقف داخل المفوضية"، إلا أنه اعتبر أن "هذا الأمر مبعث قلق بالتأكيد".