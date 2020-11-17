أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.
وأعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة البالغ من قرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.
وكانت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية طرحت عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس"، جنوب القدس.
وأشار بيان لمنظمة "السلام"، إلى أن وزارة الإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيلية طرحت مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية ترفض خطة إسرائيل لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.