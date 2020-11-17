رقم صادم.. الأردن يسجل 6454 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع قياسي جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجل الأردن، 6454 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 155993 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 63817 حالة.

كما سجلت البلاد 66 وفاة جددة خلال نفس التوقيت؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1909 حالات.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليّا 2153 حالة، منهم 474 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وسجلت البلاد 4658 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي الى 90267 شخصا.

ودعت وزارة الصح الأردنية الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصا.