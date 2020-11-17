أزمة الـ750 مليار إسترليني.. جونسون لوزرائه: صفقة الاتحاد الأوروبي قد لا تتم

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كبار وزرائه يوم الثلاثاء، من أنه من غير المؤكد على الإطلاق أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا ستزدهر باتفاق أو بدونه.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، مع تبقي ما يزيد قليلًا عن ستة أسابيع قبل أن تكمل بريطانيا رحلتها للخروج من الاتحاد الأوروبي من خلال إنهاء ترتيب انتقالي، يحث كلا الجانبين بعضهما البعض على تغيير الموقف للسماح باتفاق يحكم ما يقرب من تريليون دولار (754.2 مليار جنيه إسترليني) في التجارة السنوية.

يقول كلاهما إن التقدم قد تم إحرازه ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت المفاضلات التي يفكرون فيها أو ما هي المفاضلات التي يفكرون فيها مع توجههم إلى المرحلة الأخيرة من المحادثات. لا تزال هناك خلافات حول ضمانات المنافسة العادلة ومصايد الأسماك.

في اجتماع لمجلس الوزراء ، أخبر جونسون كبار وزرائه أن منصبه لم يتغير - إنه يريد اتفاقًا ولكن ليس على حساب مبادئنا الأساسية حول السيادة والسيطرة على قوانيننا وحدودنا وأموالنا وسمكنا".

قال المتحدث باسمه:"نحن نعمل بجد لإيجاد حلول تحترم سيادة المملكة المتحدة بشكل كامل، ولكن ليس من المؤكد على الإطلاق أن الاتفاق سيكون ممكنًا والوقت الآن قصير جدًا".

من شأن إنهاء "بلا صفقة" لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يصدم الأسواق المالية ويعطل سلاسل التوريد الحساسة التي تمتد عبر أوروبا وخارجها - تمامًا مع تفاقم الضربة الاقتصادية من جائحة فيروس كورونا.

في حين أن العديد من الشركات قلقة بشأن عدم وجود صفقة، أوضحت صناعة صيد الأسماك لجونسون أنه كان عليه أن يمنحهم صفقة جيدة تفي بالوعود التي قطعها "لاستعادة السيطرة" وعدم التراجع عن تعهداته الانتخابية العام الماضي.

وقالت جماعات الضغط، الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين والاتحاد الاسكتلندي للصيادين، في رسالة إن "الصفقة الخاطئة بشأن الصيد ستشكل إخفاقًا في الوفاء بتلك الوعود التي قُطعت للصناعة".