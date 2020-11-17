ردًا على حوار نشرته القبس.. إعلامية كويتية: أكبر استثمارات للكويت في مصر والعلاقات في أزهى عصورها

رفضت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، ما نشرته صحيفة القبس الكويتية على لسان مستثمر كويتي يدعى فاضل البغلى، مسيئًا فيه لبيئة الاستثمار فى مصر ومحرضًا على الاستثمار فيها.

وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين البلدين يشهد أزهى عصوره نظرًا لما تتمتع به مصر من بيئة متوفرة جاذبة للمستثمر فى ظل قوانين الإستثمار الجديدة والأمن والاستقرار بإعتبارهما عاملان أساسيان لنجاح أي استثمارات، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن الكويت لديها استثمارات ضخمة تقدر بملايين الدولارات بمنطقة جنوب سيناء وتعد من أكبر الدول العربية استثمارًا حيث يمثل حجم استثمارها بسيناء نحو 90% ما يؤكد أن مصر من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار.

وشددت الرشيد، على عدم الإنتباه لمثل هذه التصريحات التى تخرج عن أشخاص ولا تمثل دولة الكويت وتعود لمصالح شخصية .

ولفتت الرشيد، إلى الزيارة الناجحة التى قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري والتى عكست عمق علاقات البلدين الشديدين خلال لقائه بأمير الكويت وولى العهد أكبر رد على المشككين والمغرضين وحملة الذباب الإلكتروني الموجه الذى يستهدف ضرب علاقات البلدين.

يشار إلى أن، أن العلاقات الاقتصادية بين دولتى مصر والكويت شهدت تطورًا كبيرًا تطورت خلال الأربعة عقود الماضية عندما تجاوز الاستثمار المشترك التراكمي بين البلدين 16 مليار دولار أميركي بمتوسط 400 مليون دولار سنويًا بينما سجلت التجارة البينية نحو 3 مليارات دولار سنويًا.

وقدمت الكويت عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، حزمة مساعدات اقتصادية لمصر على مرحلتين، بقيمة 8 مليارات دولار، تلاها توقيع عدة اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية لتطوير قطاعي الكهرباء والنقل، ليصل إجمالي مساهمات الصندوق إلى نحو 4 مليارات دولار.

الجدير بالذكر، أن عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1305 شركة بحجم استثمارات 4.27 مليار دولار تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 39.7 في المئة و19.7 في المئة في قطاع النفط. بينما تبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي نحو 10.8 في المئة في حين تتوزع باقي نسبة الاستثمارات على الزراعة والتجارة. حساب رئيس هيئة الاستثمار المصرية .

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري السبت الماضي، زيارة إلى الكويت و التقى بولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وحسب الموقع الرسمي للوزراة أن، الوزير شكري نقل لولي العهد الكويتي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسميته وليًا للعهد والتأكيد على عمق وتجذر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.