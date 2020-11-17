رقم مرعب.. أفريقيا تقترب من تسجيل 2 مليون إصابة بفيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,986,864 حالة فيروس كورونا المستجد من بينهم 47,647 وفاة وتعافى 1,676,584 حالة من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس قال إن أي لقاح مضاد لـ فيروس كورونا المستجد لن يقضي بمفرده على جائحة "كوفيد 19"، لافتا إلى أن "اللقاح سيقوم بدور مكمل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها"، وشدد على أن "اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء".

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وأوضح تيدروس أن إمدادات اللقاح سيتم تقييدها في البداية مع "إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر"، مشيرا إلى أن "نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وتمكين الأنظمة الصحية من التأقلم".

كما حذر قائلا "سيظل ذلك يترك مجالا كبيرا للفيروس للانتشار.. سنحتاج إلى مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين، وستظل هناك حاجة للعناية بالأشخاص".