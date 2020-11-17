رقم مرعب.. أفريقيا تقترب من تسجيل 2 مليون إصابة بفيروس كورونا

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وأوضح تيدروس أن إمدادات اللقاح سيتم تقييدها في البداية مع "إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر"، مشيرا إلى أن "نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وتمكين الأنظمة الصحية من التأقلم".
كما حذر قائلا "سيظل ذلك يترك مجالا كبيرا للفيروس للانتشار.. سنحتاج إلى مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين، وستظل هناك حاجة للعناية بالأشخاص".
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