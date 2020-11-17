بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حيال الحرب في إثيوبيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع في إثيوبيا إلى وقف التصعيد فورًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "ندين بشدة هجوم جبهة التحرير في تيجراي على إريتريا ومحاولة تدويل الصراع".

وأضاف "ندعو جبهة تحرير تيجراي والسلطات الإثيوبية لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد وإحلال السلام وحماية المدنيين".