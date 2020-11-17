يصل بعضها للسجن.. الإعلان عن قيود غير مسبوقة في أسكتلندا بسبب كورونا

أعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا، "نيكولا ستورجون" اليوم، الثلاثاء، فرض قيود صارمة غير مسبوقة في 11 منطقة محلية بحلول نهاية الأسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت "ستورجون"، إن 11 منطقة في أسكتلندا تضم مدينة جلاسكو يسكنها نحو 2.5 مليون شخص ستخضع لقيود فيروس كورونا من الدرجة الرابعة بدءًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت ستورجون أن سكان تلك المناطق المذكورة سيمنعون من إجراء الزيارات المنزلية، كما سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الضرورية هناك.

وأضافت ستورجون أن رسالتها إلى سكان تلك المناطق أنهم يجب ألا يخرقوا تلك القيود، مشيرة إلى أن الإجراءات ستستمر لمدة 3 أسابيع فقط وسيتم رفعها في 11 ديسمبر المقبل.

كما أشارت رئيسة الوزراء إلى أن القيود الجديدة تحظر على سكان المناطق المذكورة السفر إلى مناطق أخرى، مؤكدة أن كل من سيخرق الإجراءات التي سيتم فرضها سيتعرض لإجراءات إنفاذ القانون من قبل الشركة والتي يصل بعضها إلى السجن.