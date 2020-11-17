بعد دخوله العزل.. رئيس الوزراء البريطاني يجري فحص كورونا.. وهذه نتيجته

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن نتائج تحليل فيروس كورونا الخاصة بـ بوريس جونسون جاءت سلبية.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أجرى جونسون اختبار تدفق جانبي سريع كجزء من مخطط تجريبي للموظفين في مكتب داونينج ستريت.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن نتائج الفحوص لـ جونسون سلبية، لكنه سيبقى في العزل الصحي.

كان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، قال أمس إن السلطات الصحية أخطرت رئيس الوزراء بوريس جونسون، بضرورة عزل نفسه لمدة أسبوعين، بعد مخالطته المصاب بفيروس كورونا، مؤكدة أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالوباء.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن مراسلها نيك إيردلي، قوله إن جونسون أمضى حوالي 35 دقيقة مع النائب عن منطقة أشفيلد، لي أندرسون، الذي أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس منذ ذلك الحين.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني في مقطع فيديو أمس أنه بخير، لافتا إلى أنه ليس لدي شك في أنه سيقود الأمور إلى الأمام هذا الأسبوع بواسطة تطبيق Zoom.

وأصيب بوريس جونسون بفيروس كورونا في مارس الماضي، حيث حاول التغلب عليه بالعزل الذاتي في المنزل، ولكن انتهى به الأمر بارتداء الذهاب إلى المستشفى، ولم يعمل لمدة شهر تقريبًا.

وقال في وقت لاحق :إنه قاتل من أجل حياته، مشيرا "كان يمكن أن أسير في أي من الاتجاهين - التعافي أو الوفاة".