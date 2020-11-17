تطارد الشرطة البريطانية مجموعة من اللصوص الذين قاموا بالاستيلاء على مجموعة من البضائع التي تخص شركة آبل تصل قيمتها إلى 6.6 مليون دولار.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن اللصوص استولوا على شاحنة لنقل بضائع شركة آبل بعد أن قيدوا سائق الشاحنة وحارس الأمن في وسط انجلترا.
واستهدف اللصوص الشاحنة أثناء مرورها على الطريق المؤدي إلى نورثهامبتوناشير، ثم قاموا بربط سائق الشاحنة وحارس الأمن، وتركوهم وراءهم قبل أن يأخذوا الشاحنة إلى منطقة قريبة من مكان الحادث.
وذكرت الشرطة البريطانية، أن اللصوص لم يستخدموا أي أسلحة خلال عملية السرقة، على الرغم من تعرض السائق وحارس الأمن لبعض الجروح الطفيفة.
ولم تكشف حتى الآن الشرطة البريطانية عن عدد المجرمين الذين شاركوا في حادث السرقة، وقالوا إنهم أرادوا التحدث لأي شخص يمكن أن يشتري تلك المنتجات بأسعار أقل.
ولم تستجب شركة آبل إلى وكالة "رويترز" للتعليق على الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقدت منتجات قيمتها 6.6 مليون دولار.. تعرض شركة آبل في بريطانيا لعملية سطو كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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