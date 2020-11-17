بايدن يكشف عن عدد من مسئولي الإدارة الأمريكية الجديدة الأسبوع الجاري

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب، "جو بايدن"، لإعلان أسماء بعض المسئولين في إدارته الأسبوع الجاري، في إطار خططه لتشكيل فريقه الذي سيتولى إدارة البلاد في 20 يناير المقبل.

وقال مصدر مطلع على خطط بايدن لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "ستيف ريتشيتي"، وهو مساعد بايدن السياسي، وجين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن الانتخابية على قائمة المرشحين للانضمام إلى إدارة بايدن في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النائب الديمقراطي "سيدريك إل ريتشموند"، عن ولاية لويزيانا، سينضم إلى إدارة بايدن أيضًا، وذلك بعد أن أكد اثنين من الديمقراطيين المطلعين على قائمة إدارة بايدن صحة تلك الأنباء.

ولفتت بعض المصادر إلى أن بايدن ينوي تعيين الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات وطيدة معه في إدارته.

وكان بايدن اختار الأسبوع الماضي، مستشاره المخضرم رون كلين، ليعاود ممارسة دوره في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهو محام عمل لعقود مستشارا في المنصب الأعلى بمقر الحكم.