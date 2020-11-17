رغم كورونا .. موعد عودة جماهير الدوري الإنجليزي للملاعب

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.

وتقول مصادر قريبة من المفاوضات بشأن عودة الجمهور، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.

بموجب اقتراح الوزراة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة. ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.

شعرت أندية ومشجعو كرة القدم بالغضب والإحباط لأنه بموجب القواعد السابقة، يمكن لعشاق الفنون حضور حفل موسيقي في رويال ألبرت هول، لكن لا أحد يستطيع الجلوس في الخارج في مباراة لكرة القدم في الأقسام الأربعة الأولى في البلاد.

في تناقضات غريبة أخرى، جلس المشجعون في دور السينما لمشاهدة المباريات المجاورة لمكان إقامة المباراة وشاهدوا الحدث على شاشة التلفزيون في صالات الضيافة في نفس الملعب.

ستجلب الأخبار البهجة التي تشتد الحاجة إليها للجماهير وتوفر الأمل للأندية المتعطشة للمال، والتي عانت منذ إغلاق البوابات عندما اجتاحت جائحة فيروس كورونا المملكة المتحدة في مارس.

ومع ذلك، ستكون هناك مخاوف من احتمال عودة الجماهير إلى الملاعب. ارتفع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب كورونا بنسبة 40% في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، عندما كان الفيروس مسؤولًا عن وفاة واحدة من كل ست وفيات في إنجلترا وويلز وقتل أشخاص أكثر من أي وقت مضى منذ مايو.

أظهر تقرير أسبوعي صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي 1937 شخصًا ماتوا بين 31 أكتوبر و 6 نوفمبر وتم ذكر فيروس كورونا في شهادة الوفاة ، ارتفاعًا من 1379 في الأسبوع السابق. وشهد الأسبوع الذي سبق ذلك زيادة بنسبة 42 في المائة في الوفيات.

وستكون العودة السريعة على خلاف مع التجربة الأخيرة للبلدان الأوروبية الأخرى. في ألمانيا، سمح البوندسليجا للجماهير بالعودة فقط لإلغاء القرار في أكتوبر عندما زادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت مجلة "جيت فرينش فوتبول"، الثلاثا، أن الحكومة الفرنسية لن تسمح للجماهير بالعودة حتى يناير 2021 على أقرب تقدير.