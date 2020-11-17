اليابان وأستراليا تتوصلان إلى اتفاقية أمنية "تاريخية"

وقال "سوجا"، في مؤتمر صحفي مشترك: "في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تزداد أهمية التعاون الأمني والدفاعي بين اليابان وأستراليا، اللتين تتمتعان بالإرادة والقدرة على المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أعلن بموجب هذا أننا توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن اتفاقية وصول متبادلة، تم التفاوض عليها لرفع التعاون الأمني والدفاعي بين اليابان وأستراليا إلى مستوى جديد."