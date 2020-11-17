نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على ثلاثة انتحاريين بشمال العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى بشمال البلاد، حسبما أفاد مراسلنا في العراق.

وأصدرت الوكالة، بيانًا صحفيًا، كشفت فيه أن "استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وقال الوكالة العراقية، أن "الانتحاريين عملوا في ما يسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين، واعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".