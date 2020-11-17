نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجددا.. أنقرة تزرع المرتزقة في قرة باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، نية الحكومة التركية إبقاء عدد من المرتزقة السوريين الموالين لها في إقليم ناغورنو قره باخ، بعد التوصل لاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في الإقليم.

وأشار المرصد إلى أن الحكومة التركية تسعى إلى توطين هؤلاء المقاتلين بدعوى أنهم يتحدرون من تلك المنطقة، مشيراً إلى أنهم من المقاتلين من التركمان الموالين لأنقرة.

ولفت المرصد من جهة أخرى إلى أن عدد القتلى في صفوف المقاتلين لتركيا، بلغ 293، من أصل أكثر من 2580 مرتزقاً نقلتهم تركيا من سوريا إلى ناغورنو قره باغ.