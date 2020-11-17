نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهجرة.. مفتاح الطلاب الأتراك بعد الأزمة الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أعداد الطلاب الأتراك الذين يذهبون للتعليم خارج البلاد تزايداً كل عام، ويردد القسم الأعظم من الذاهبين عبارة "لن أعود إلى تركيا".

ووفق موقع العين الإخبارية، كشف مسح أجرته إحدى الجامعات التركية أن 78% من الأتراك الذين يغادرون بلادهم، لا يريدون العودة إليها مرة أخرى.

ووفق النتائج التي أسفر عنها المسح، الذي أجراه مركز أبحاث التكنولوجيا بجامعة عثمان غازي في العاصمة التركية أنقرة، جاءت تركيا في المرتبة الـ24 حول العالم، ضمن الدول الأكثر هجرة للعقول.

كما أوضح أن 59 من كل 100 شاب متعلم في تركيا يغادرون إلى الخارج، و73 من كل 100 شاب يريدون السفر إلى الخارج، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "دوغروسو"، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد.

وأشار المسح إلى أن ما يصل إلى 90% من خريجي المدارس الثانوية العليا في تركيا يتطلعون إلى مغادرة البلاد لمتابعة تعليمهم في الخارج، كما أن 113 من أصل 136 خريجا من كلية روبرت في إسطنبول تقدموا للالتحاق بالجامعات في الخارج هذا العام.

وكذلك فإن 77 من أصل 165 خريجا من مدرسة إسطنبول الثانوية قدموا بالفعل طلبات لمواصلة تعليمهم خارج تركيا.



وفي أكتوبرالماضي، قال زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو إن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة بشكل كبير.