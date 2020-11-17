هدف يعلن عن تسجيل الموظفين في برنامج دروب – إن بالخطوات

يعد “هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي يسعى إليها المواطن السعودي، وهذا باعتبار إنها مثلت في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني للموظفين والموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، حيث يعد برنامج “دروب” من أهم البرامج التي يبحث من خلالها الموظف حيث يتم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني في البرنامج التدريبي “دروب -إن”، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا مراحل التدريب في برنامج دروب – إن.

الهدف من برنامج “دروب – إن”:

يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية، خاصة تحقيق رؤية المملكة في 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المتدربين من المواطنين الذين يقومون بالبحث عن عمل في مجالات مهارية ومعرفية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تدريب موظفي القطاع الخاص، مع العلم بضرورة توافق هذه المهارات مع متطلبات وتوجهات سوق العمل من خلال منحهم تدريب غير محدود لأكثر من 16.000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 شهور، ويقدم برنامج “دروب – إن” تدريب إلكتروني في مجالات متعددة و مرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودي داخل نطاق تعاملات المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى أن البرنامج يسعى إلى رفع مستوى المعارف والمهارات لدى كافة موظفي منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف الباحثين والباحثات عن عمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، علماً بأن برنامج “دروب – إن” يتميز بتقديم أكثر من 16.000 دورة تدريبية في العديد من المجالات منها إدارة الأعمال والبرمجة والتصميم وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والمحاسبة والمالية والموارد البشرية والقيادة والإدارة وإدارة المشاريع والتسويق وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: linkedin learning لكل دورة تدريبية إلكترونية يتم إنهاء متطلباتها، ويتم التسجيل للاشتراك في تدريب هذا البرنامج من خلال الدخول على الرابط الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، ومن خلال هذا المقال نوضح خطوات تسجيل الدخول في البرنامج.

خطوات تسجيل الدخول في برنامج دروب – إن: