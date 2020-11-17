أذربيجان وأرمينيا تتبادلان 200 جثة لقتلى (ناجورنو كاراباخ)

موسكو ـ د.ب.أ: تبادلت أذربيجان وأرمينيا 200 جثة لقتلى الاشتباكات بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية نقلا عن الصليب الأحمر.

ونقلت وسائل الاعلام الروسية عن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، قوله إنه قد تم تبادل الجثث، في حضور قوات حفظ السلام الروسية.

من ناحية أخرى، لم يؤكد متحدث باسم الصليب الأحمر معني باشتباكات ناجورنو كاراباخ، عدد الجثث التي تم تبادلها، ولكنه قال إن العملية بدأت الأسبوع الماضي.

وقُتل أكثر من 1000 شخص في القتال الدامي المستمر منذ ستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة، بشأن المنطقة المتنازع عليها.

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