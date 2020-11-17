إثيوبيا تتوعد تيجراي بعد انتهاء المهلة النهائية للاستسلام

أديس أبابا ـ كيب تاون ـ د.ب.ا: قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن القوات الحكومية على وشك شن “هجوم نهائي حاسم” في منطقة تيجراي، عقب انتهاء المهلة الممنوحة للقوات الأمنية في الإقليم للاستسلام.

وقال آبي في بيان “انتهت المهلة، ومدتها ثلاثة أيام، والتي كانت ممنوحة للقوات الخاصة في تيجراي والزمرة الحاكمة لتسليم أنفسهم”.

وجاء في البيان” الآن انتهت المهلة النهائية لذلك سوف يتم شن عملية نهائية وحاسمة خلال الأيام المقبلة”.

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