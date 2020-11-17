الصومال: 6 قتلى في هجوم على مطعم بمقديشو

مقديشو ـ رويترز: قال متحدث باسم الشرطة إن ستة أشخاص قتلوا في العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن فجر مهاجم انتحاري نفسه في مطعم قرب أكاديمية للشرطة لكن لم يتضح ـ حتى إعداد الخبر ـ من وراء الهجوم.

وقال المتحدث صادق علي “وقع انفجارفي مطعم قرب أكاديمية الشرطة “.

وقال في وقت لاحق إن ستة منهم المهاجم قتلوا في الهجوم.

وقال محمد علي صاحب متجر وأحد شهود الواقعة إن الشرطة فتحت النار بعد الانفجار.

وأضاف أنه رأى سحب الدخان تتصاعد فوق المطعم وسيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى الموقع في حي حمر جاجاب قرب ميناء مقديشو.

وقال شاهد آخر يدعى محمود أحمد إن الأمطار الغزيرة دفعت العديد من الناس للمطعم بحثا عن مأوى.

وأضاف “وقع الانفجار وأنا أحتسي الشاي وأنظر لأسفل. من هذا المكان لم أعرف ما حدث”. وأصيبت قدماه ويداه ورأسه بالشظايا التي قال إنها أصابته كذلك بارتجاج في المخ.

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