إخلاء مخيم للمهاجرين بالقرب من استاد فرنسا الوطني

باريس ـ رويترز: أجلت الشرطة الفرنسية مئات المهاجرين من مخيم غير قانوني مجاور لاستاد فرنسا الوطني الذي يقع إلى الشمال من العاصمة باريس.

ووصلت الشرطة قبل الفجر إلى المخيم الذي يضم خياما ومساكن بدائية من البلاستيك والورق المقوى تحت جسر على أطراف العاصمة.

وتلقى المهاجرون، الذين كانت من بينهم أسر بها أطفال صغار، أوامر بركوب حافلات. وعندما تدافع الناس لركوب الحافلات، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع حسبما قال صحفي من وكالة رويترز في المكان. وتأثر بعض الأطفال بالغاز.

وقال ممثلو منظمات غير حكومية تعمل مع قضايا المهاجرين إن المخيم كان يضم ما لا يقل عن ألفي شخص. وبعد عدة ساعات من بدء المداهمة كان لا يزال هناك المئات في انتظار ركوب الحافلات.

وقالت الشرطة إن هدفها هو سلامة الناس في المخيم خاصة في ظلجائحة كوفيدـ19. وأضافت أن من جرى إجلاؤهم من المخيم سيحصلون على سكن بديل.

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