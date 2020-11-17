(النواب) الجزائري يصدق بالأغلبية على ميزانية 2021

الجزائر ـ د.ب.أ: صدق مجلس النواب الجزائري (المجلس الشعبي الوطني) بالأغلبية على قانون الموازنة لعام 2021.

ويتوقع القانون أن تسجل الجزائر عجزا بنحو 22 مليار دولار أي ما يعادل 57ر13% من الناتج الداخلي، حيث حدد إجمالي النفقات بـ95ر65 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ31ر43 مليار دولار منها 21ر23 مليار دولار تمثل عائدات المحروقات.

كما رجح هبوط احتياطات النقد الأجنبي إلى 8ر46 مليار دولار بنهاية عام 2021، لترتفع إلى 53ر47 مليار دولار بنهاية 2022، ثم 02ر50 مليار دولار نهاية 2023.

واعتمد قانون الموازنة لعام 2021 على توقعات الحكومة بنمو اقتصاد الجزائر 98ر3 % ، يقابله انكماش بـ6ر4 % العام الجاري، فيما يتوقع ان تصل نسبة التضخم إلى 5ر4 % .

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