اتفاق بريطاني أميركي للطيران بعد (بريكست)

لندن ـ رويترز: وقعت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقا في مجال الطيران لضمان استمرار الرحلات بين البلدين في العام المقبل، ليحل محل اتفاق سابق شمل بريطانيا حين كانت ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة النقل البريطانية إن اتفاق الخدمات الجوية الجديد يأتي قبل انقضاء الفترة الانتقالية مع الاتحادالأوروبي في نهاية العام الجاري حين تنتهي عضويتها غير الرسمية في التكتل.

وقال بيان الوزارة “سيحل الترتيب محل اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي من أجل استمرار الرحلات”.

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