أنقرة ـ د.ب.أ: تعهد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان بإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين المناخ للمستثمرين.

جاء هذا في كلمة ألقاها الوزير ، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن لطفي القول، بشأن توقعات معدل النمو في الاقتصاد التركي للعام الحالي، :”نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 3ر0% بالمئة في 2020″.

وأكد الوزير ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ بها والاستقرار.

وتولى ألوان منصبه قبل نحو أسبوع فقط، خلفا لبراءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استقال من المنصب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية التركي يعد بإصلاحات هيكلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.