أخبار اليمن : بن حبتور يناقش مع الفاو مكافحة الجراد باليمن

بن حبتور يناقش مع الفاو مكافحة الجراد باليمناستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مدير الطوارئ بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) دومينيك برجيون والوفد المرافق له الذي يزور بلادنا حاليا.

ورحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بزيارة المسول الأممي والوفد المرافق له في زيارته للجمهورية اليمنية.. مشيدا بمستوى العلاقات بين اليمن والفاو في المجالين الزراعي والسمكي وما قدمته المنظمة من دعم كبير للقطاعين خلال الفترة الماضية.

وأكد حرص حكومة الإنقاذ الوطني على تعزيز وتطوير أوجه التعاون بما يخدم الأمن الغذائي القومي.

وناقش اللقاء سبل تمتين علاقات التعاون في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن وآليات العمل المشترك في مواجهة الجراد الصحراوي الذي يهدد المحاصيل الزراعية على مستوى اليمن، وأهمية إسناد الفاو لوزارة الزراعة في مختلف الجوانب اللوجستية المتصلة بعملية المكافحة ووقاية المحاصيل الزراعية من أسراب الجراد التي بدأت فترة تكاثرها الشتوي في سهل تهامة.

وتطرق اللقاء إلى التحديات الغذائية التي يواجهها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار والأضرار التي طالت القطاع الزراعي نتيجة الاستهداف المباشر له من قبل تحالف العدوان.

وأكد المسول الأممي، أن الفاو ستعمل على إسناد القدرات الفنية والبشرية لوزارة الزراعة والري وجهودها في مجالي الترصد ومكافحة الجراد الصحراوي.. موضحا أن هذه الحشرة يمكن أن تتكاثر 400 مرة في الموسم الواحد وهو ما يعد تهديد كبير للمحاصيل الزراعية والمزارعين يستدعي تحركا عاجلا لمواجهته.

كما أكد حرص المنظمة على استخدام مبيدات أمنة مخصصة لعملية المكافحة منها مبيدات عضوية حرصا منها على سلامة الأرض الزراعية والنحل .. مشيدا بالفرق الفنية التابعة لوزارة الزراعة وما تملكه من خبرة في مجال مكافحة الجراد.

حضر اللقاء الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى الدكتور مأمون العلوي والممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن حسين جادين ومساعده محمد سلام .