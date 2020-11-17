بعد اتهام الجيش الإثيوبى بارتكاب فظائع.. لجنة نوبل لـ أبى أحمد: نشعر بالقلق

أبدت اللجنة التى منحت رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، جائزة نوبل للسلام، قلقها الشديد إزاء الصراع المتصاعد فى منطقة تيجراى الإثيوبية، داعية جميع الأطراف إلى إنهاء العنف.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت لجنة جائرة نوبل فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، "تتابع لجنة نوبل النرويجية عن كثب التطورات فى إثيوبيا وتشعر بالقلق الشديد".

وأضافت اللجنة، التى نادرًا ما يكون لها موقف بشأن ما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها، "أنها تكرر اليوم ما سبق وقالته، وهو أن مسئولية جميع الأطراف الضالعة (فى الصراع) أن تنهى العنف المتصاعد، وأن تحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية".

يأتى بيان لجنة نوبل، على خلفية مقتل المئات وفرار الآلاف إلى السودان فى ظل اتهامات بارتكاب فظائع منذ شن أبى أحمد هجومًا عسكريا قبل أسبوعين، على زعماء تيجراى بعد أن تحدوا سلطته.

يذكر أن أبى أحمد حصل على جائزة نوبل للسلام فى عام 2019، لأنه عقد اتفاق للسلام مع إريتريا بعد حرب مدمرة بين عامى 1998 و2000، وتبعتها مواجهة استمرت لنحو 20 عامًا على الحدود.