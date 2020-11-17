وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت لجنة جائرة نوبل فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، "تتابع لجنة نوبل النرويجية عن كثب التطورات فى إثيوبيا وتشعر بالقلق الشديد".
وأضافت اللجنة، التى نادرًا ما يكون لها موقف بشأن ما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها، "أنها تكرر اليوم ما سبق وقالته، وهو أن مسئولية جميع الأطراف الضالعة (فى الصراع) أن تنهى العنف المتصاعد، وأن تحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية".
يأتى بيان لجنة نوبل، على خلفية مقتل المئات وفرار الآلاف إلى السودان فى ظل اتهامات بارتكاب فظائع منذ شن أبى أحمد هجومًا عسكريا قبل أسبوعين، على زعماء تيجراى بعد أن تحدوا سلطته.
يذكر أن أبى أحمد حصل على جائزة نوبل للسلام فى عام 2019، لأنه عقد اتفاق للسلام مع إريتريا بعد حرب مدمرة بين عامى 1998 و2000، وتبعتها مواجهة استمرت لنحو 20 عامًا على الحدود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اتهام الجيش الإثيوبى بارتكاب فظائع.. لجنة نوبل لـ أبى أحمد: نشعر بالقلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.