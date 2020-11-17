منظمة الأرصاد الجوية : موسم الأعاصير فى المحيط الأطلسى مستمر

قالت كلير نوريس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إنه وعلى مدى الـ50 عاما الماضية ومنذ أعنف إعصار استوائى والمعروف باسم (بولا) والذى ضرب بنجلاديش الحالية فى 13 نوفمبر، وأدى إلى مقتل ما يقرب من 780 ألف شخص وخسائر اقتصادية، تجاوزت 1407 مليارات دولار، فإن ما يصل إلى 1942 كارثة نسبت منذ ذلك التاريخ إلى الأعاصير المدارية.





وأضافت نوريس، فى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن أمريكا الوسطى وأجزاء من جنوب شرق آسيا يشهدان حالاى الدمار الذى يمكن أن تحدثه الأعاصير المدارية، مشيرة إلى أن موسم الأعاصير فى المحيط الأطلسى والذى حطم الرقم القياسى مستمر.

وأوضحت، أن موسم أعاصير المحيط الأطلسى للعام الجارى شهد 4 تكوينات أعاصير رئيسية ( الفئة الثالثة) وهم دلتا وأبسيلون وإيتا وإيوتا وحيث لم يشهد أى موسم آخر للأعاصير فى الأطلسى أكثر من تشكيلتين رئيسيتين للأعاصير بعد 1 أكتوبر.

وقالت المتحدثة، أن المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير يشير حاليا إلى أن فرصة بنسبة 40٪ لتشكيل إعصار استوائى آخر فى منطقة البحر الكاريبى فى الأيام الخمسة المقبلة وحيث سيكون الاسم التالى لموسم أعاصير المحيط الأطلسى لعام 2020 هو قائمة كابا، أما على صعيد غرب شمال المحيط الهادى وبحر الصين الجنوبى كانت هناك 22 عاصفة محددة حتى الآن هذا الموسم، بما فى ذلك 10 أعاصير.

واضافت أن 5 عواصف استوائية غير مسبوقة ضربت الفلبين فى فترة قصيرة مدتها ثلاثة أسابيع بدءا من 25 أكتوبر مع إعصار مولاف واستمرت هذا الأسبوع مع عاصفة استوائية شديدة هى فامكو والتى وصلت بعد أسبوعين فقط من إعصار جونى الذى تم تسجيله باعتباره الأعصار الأقوى فى عام 2020 حتى الآن.