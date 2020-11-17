إيزي جيت تزود الكارثة.. الطيران البريطاني يتكبد خسائر بـ 7 مليارات إسترليني

أعلنت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت"، اليوم الثلاثاء، تعرضها لخسارة قدرها 1.3 مليار جنيه إسترليني بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع "ستاندرد" البريطاني، هذا يعني أن شركات الطيران المدرجة في المملكة المتحدة تكبدت الآن خسائر قدرها نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بسبب تداعيات كورونا، وذلك منذ مارس الماضي، مع وقف السفر وارتفاع الإصابات جراء تفشي الوباء في العالم.

الخسارة التي أعلنت عنها إيزي جيت اليوم، قد تضيفها إلى المنطقة الحمراء للسنة المالية الحالية.

ورغم ذلك، كان الرئيس التنفيذي للشركة متفائلًا بحذر بعودة الحياة الطبيعية بفضل اللقاحات، لكنه قال إنه من السابق لأوانه معرفة متى أو كيف سيكون التحسن.

وأشار إلى أن إيزي جيت شهدت زيادة في الحجوزات للعام المقبل عندما تم الإعلان عن فعالية ونجاح لقاح فايزر، مضيفًا أنه عندما تم رفع حظر السفر في جزر الكناري، ارتفعت الحجوزات بنسبة 900 %.

ولفت إلى أنه كتب أمس إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رسالة يعرض فيها عليه مساعدة إيزي جيت في توزيع اللقاحات، سواء من خلال أسطول طائراتها أو موظفيها.

كما أعرب مجددا عن خيبة أمله نظرًا لأن المملكة المتحدة لم تقدم أي مساعدة بشأن صناعة الطيران، على عكس الدول الأوروبية الأخرى.

وكانت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت"، ناشدت في وقت سابق حكومة المملكة المتحدة، بتزويد شركات الطيران بحزمة من الدعم على وجه السرعة، محذرة من أن الطيران يواجه أخطر تهديد في تاريخه.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تنخفض إلى المنطقة الحمراء على أساس سنوي لأول مرة على الإطلاق.