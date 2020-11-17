توقعات بخروج تركيا من حلف الناتو بسبب سياسة أردوغان

أعلن رئيس الرابطة التركية للحكومات الأوروبية الآسيوية، حسن جنكيز، إن تركيا ستخرج من حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن "هذا الحلف بدأ ينهار".

وقال "جنكيز"، في تصريح لصحيفة "لينتا" الروسية، إن فترة بقاء الناتو باتت محدودة لأن فكرته الجوهرية انتهت، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت ذلك أيضًا في تصريح سابق لها.

وأشار جنكيز إلى أن حلف الناتو سيتم حله قريبًا، مضيفًا: "هم يدركون أنهم لن يوفروا الأمن لحلفائهم".

وتوقع المسئول التركي حل حلف الناتو في غضون عامين أو ثلاثة أعوام من الآن، مشيرًا إلى أن روسيا ستضع اتفاقية استراتيجية جديدة ستشمل تركيا، والتي بموجبها ستنسحب أنقرة من التحالف الذي سينهار.

وشهدت العلاقات بين تركيا وحلفائها الأوروبيين في حلف الناتو توترًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب السياسة المتهورة التي ينتهجها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منطقة شرق المتوسط، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى خلافاته العميقة مع قبرص واليونان العضوتين في الاتحاد الأوروبي.