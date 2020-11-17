نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تستدعي السفير الإيطالي بشأن خلاف مع كندا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استدعت وزارة الخارجية الإيرانية المبعوث الإيطالي، الذي يمثل المصالح الكندية في طهران، للاحتجاج على ما وصفته بعدم تعاون كندا في إنشاء خدمات قنصلية لجالية إيرانية كندية كبيرة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون على موقعها على الإنترنت إن الوزارة اتهمت كندا أيضا في الاجتماع مع السفير بأنها لا تساعد في اعتقال مصرفي إيراني سابق يقيم في كندا مطلوب لدى طهران بتهمة ارتكاب جرائم مالية، ولم ترد وزارة الخارجية الكندية على طلبات للتعليق.
وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012، ووصفت الجمهورية الإسلامية بأنها أكبر تهديد للأمن العالمي. ونفت إيران هذه الاتهامات.
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