شروط الحصول قروض بنك التسليف 1442(زواج _ترميم_ اسره) الأوراق المطلوبة

شروط الحصول علي قروض بنك التسليف 1442، والمستندات المطلوبة من أجل الحصول علي تمويل الزواج، تمويل ترميم، تمويل الأسرة من بنك التسليف والادخار كما كان معروف سابقاً وقد يسمي حالياً ببنك التنمية الاجتماعية، فقد يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات المختلفة والمميزة جداً للعميل، فقد نوضح لكم من خلال موقعنا شروط الحصول علي قرض الأسرة، قرض ترميم، قرض الزواج مع توضيح كافة المستندات. شروط الحصول علي تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية أن يكون الزواج للمرة الأولي، أو إذا توفيت زوجته، أو من طلق زوجته قبل الدخول بها. أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية، او حاملة لدولة من دول مجلس التعاون من دول الخليج. يجب تقديم عقد الزواج وأن يكون موثق من المحكمة ويشترط ألا يكون مر عليه عامين. ألا يكون لزوج المتقدم لطلب التمويل سجل تجاري. لابد من تقديم كافة المستندات والضمانات المحددة والمطلوبة من البنك. تقديم التعهد بالسداد أو يكون العميل معروف بانتظامه بسداد الأقساط من التمويلات التي اقترضها سابقاً. شروط الحصول علي تمويل ترميم من بنك التنمية الاجتماعية أن يكون قد مر علي المبنى المُراد ترميمه 5 أعوام علي الأقل. ألا يقل عمر العميل عن 21 عاماً من أجل الحصول علي التمويل. يجب ألا يكون للعميل أقساط مالية للعقار. لابد من مرور عامين علي نقل ملكية العقار لشخص أخر. يجب أن يكون العميل الطالب للقرض مالك للعقار ومعه إثباتات لذلك كالصك الشرعي، أو عقد تملك العقار من وزارة الإسكان السعودية. لابد من تقديم تصريح الترميم مع تقرير بالأعمال التي ينفذها والتكاليف. شروط الحصول علي قروض بنك التسليف 1442 (زواج _ترميم_ اسرة) يجب ألا يزيد الراتب الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي. ألا يتعدى سن الأبناء عن 24 عاماً باستثناء المتزوج منهم والموظف. المستندات المطلوبة للحصول علي قرض ترميم وقرض الزواج ملئ نموذج رقم 104 وصورة طبق الأصل للنموذج للعميل الموظف بالجهة الحكومية، أو بشركة معترف بها. ملئ نموذج رقم 105 كفالة شخصية إذا كان العميل لا يعمل أو موظفاً لدي الشركات الكبري. صورة الهوية الوطنية. صورة بطاقة الكفيل. صورة كرت العائلة. تعريف من جهة العمل مصدقاً من الغرفة التجارية ويتضمن تعريف الراتب الشهري. تعريف من جهة عمل الكفيل بتاريخ لا يتعدى شهرين سابقين من الطلب. تعريف الطالب في حالة إذا كان المتقدم يدرس. شروط الحصول علي تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعيةشروط الحصول علي تمويل ترميم من بنك التنمية الاجتماعية

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