أخبار اليمن : صنعاء.. وصول طائرة لقاحات ضد شلل الأطفال

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صنعاء.. وصول طائرة لقاحات ضد شلل الأطفال

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تحمل لقاحات للأطفال دون الخامسة. صنعاء.. وصول طائرة لقاحات ضد شلل الأطفالوصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تحمل لقاحات للأطفال دون الخامسة. وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري أن الشحنة تضمنت خمسة ملايين و136 ألف جرعة من لقاح الشلل الفموي. وبيّن أن الشحنة سيتم استخدامها في حملة التحصين ضد شلل الأطفال التي تعتزم وزارة الصحة العامة والسكان تنفيذها خلال شهر نوفمبر الحالي في عدد من المحافظات.

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