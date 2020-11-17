أخبار اليمن : 167 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

167 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب مرتزقة العدو 167 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 167 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب مرتزقة العدو 167 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر أن الخروقات تضمنت عشر غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجاح والجبلية، وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الدريهمي وحيس. وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت ايضاً طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و50 خرقاً بقصف مدفعي و106 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

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