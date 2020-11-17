أخبار اليمن : الصحة العالمية تحذر من توقف علاج أكثر من مليون طفل يمني

الصحة العالمية تحذر من توقف علاج أكثر من مليون طفل يمني
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، من توقف علاج أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية، إضافة إلى ان ما يقرب من 9 ملايين يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، في ظل العجز في التمويل الذي تعاني منه المنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وفي تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت المنظمة إن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك فهو يعاني من نقص في تمويل العمليات الانسانية".
وأضافت المنظمة "تعني الفجوة في التمويل أن ما يقرب من 9 ملايين يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية".
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