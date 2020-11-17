رغم ضربة كورونا.. مصر تعود بفوز "كبير" من توغو

تغلب المنتخب المصري لكرة القدم على مضيفه منتخب توغو 3-1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021.

ثلاثية "الفراعنة" حملت توقيع محمد مجدي أفشة (18)، ومحمد شريف (32)، ومحمود تريزيغية (52)، فيما سجل هدف أصحاب الأرض إيلوم فيدجي (90). وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السابعة. وكان منتخب "الفراعنة" قد تغلب على توغو في الجولة السابقة بالقاهرة 1-صفر، السبت. وحرمت أزمة كورونا المنتخب المصري من خدمات محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال حيث تبين إصابة الاثنين بالوباء، ولكن من دون ظهور أعراض.

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