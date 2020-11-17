السفيرة الأمريكية فى قبرص: ندعو لاحترام قرارات مجلس الأمن بشأن فاروشا

أكدت السفيرة الأمريكية لدى قبرص، جوديث جى جاربر، على حق قبرص فى استغلال مواردها الطبيعية، وذلك ردًا على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى جزيرة فاروشا المتنازع عليها فى قبرص.





وفقًا لأنباء عاجلة بثتها قناة "العربية"، دعت السفيرة الأمريكية لدى قبرص إلى احترام قرارات مجلس الأمن بشأن فاروشا. وكان دبلوماسى أوروبى حذر من أن حديث التركى رجب طيب أردوغان فى فاروشا يتناقض مع الرؤية الأممية لتوحيد قبرص، وذلك فى ظل استمرار التصعيد التركى والتنقيب غير المشروع عن النفط فى المياة الإقليمية لقبرص واليونان فى منطقة شرق المتوسط.

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