حظر تجول وإغلاق السينما.. تركيا تفرض تدابير أكثر صرامة لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة أكثر صرامة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة الإصابات في البلاد.

وقال أردوغان إنه سيتم فرض حظر التجول في عموم البلاد، نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة صباحا.

وأضاف أنه سيتم فرض حظر تجول جزئي على المسنين فوق 65 عاما والشباب دون الـ 20.

ولفت إلى أن ساعات دوام مراكز التسوق والمحلات التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة ستكون بين 10 صباحا و8 مساء.

وأكد الرئيس التركي، أن دور السينما ستظل مغلقة حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.

وسجلت تركيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3819 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على تويتر إن الالتزام بالتدابير والتحرك معا يعدان أقوى سلاح في مكافحة كورونا، مؤكدًا أن مسؤولية الالتزام بالتدابير تقع على عاتق الجميع.