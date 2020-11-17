رغم الهدنة.. بوتين: الوضع النهائي للصراع في كاراباخ لم يحدد بعد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع النهائي لمنطقة كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان لم يحدد بعد، موضحا أن هذه القضية لا تزال قائمة.

وأضاف بوتين في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء: "ما سيكون لاحقا، فهذا سيتم تحديده في المستقبل من قبل القادة أو المشاركين في هذه العملية مستقبلا.

وأشار: "برأيي إذا تمت تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحياة الطبيعية واستعادة العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وبين الناس في منطقة النزاع، فإن ذلك سيوفر الظروف لتحديد وضع كاراباخ أيضا".

وأشار بوتين إلى أن التصعيد الأخير للنزاع أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف بجروح، مضيفا أن "وقف إراقة الدماء هو النتيجة الرئيسية" التي تم تحقيقها حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في كاراباخ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني.

وأضاف أن وقف الأعمال القتالية يمثل الخطوة الأولى فقط في السبيل نحو تحقيق تسوية سلمية للنزاع في كاراباخ عن طريق المفاوضات.

ودعا من جديد كل الأطراف إلى تطبيق التزاماتها في إطار القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.