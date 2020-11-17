رغم الهدنة.. بوتين: الوضع النهائي للصراع في كاراباخ لم يحدد بعد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع النهائي لمنطقة كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان لم يحدد بعد، موضحا أن هذه القضية لا تزال قائمة.
وأضاف بوتين في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء: "ما سيكون لاحقا، فهذا سيتم تحديده في المستقبل من قبل القادة أو المشاركين في هذه العملية مستقبلا.
وأشار: "برأيي إذا تمت تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحياة الطبيعية واستعادة العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وبين الناس في منطقة النزاع، فإن ذلك سيوفر الظروف لتحديد وضع كاراباخ أيضا".
وأشار بوتين إلى أن التصعيد الأخير للنزاع أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف بجروح، مضيفا أن "وقف إراقة الدماء هو النتيجة الرئيسية" التي تم تحقيقها حتى الآن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في كاراباخ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني.
وأضاف أن وقف الأعمال القتالية يمثل الخطوة الأولى فقط في السبيل نحو تحقيق تسوية سلمية للنزاع في كاراباخ عن طريق المفاوضات.
ودعا من جديد كل الأطراف إلى تطبيق التزاماتها في إطار القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال إن دبلوماسيين فرنسيين وأمريكيين سيعقدون محادثات مع روسيا، غدا الأربعاء، في موسكو لتوضيح الغموض المتعلق بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في ناجورنو كاراباخ.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، لفت لودريان لأعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء: "غدا سيكون لدينا اجتماع في موسكو مع المبعوثين المعنيين بالملف لكشف الغموض المحيط بوقف إطلاق النار".
وأوضح أن الغموض يتعلق بقضية اللاجئين وترسيم حدود وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين وبدء المفاوضات حول وضع الإقليم.
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