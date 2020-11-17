محاربة الإرهاب.. تفاصيل مكالمة رئيس وزراء العراق ومايك بومبيو

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.
وبحث الاتصال أيضًا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.
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