ولي عهد أبوظبي يتلقى رسالة من الرئيس الإسرائيلي

تلقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة إسرائيل.

من جانبه، ثمن الشيخ محمد بن زايد في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي، المواقف الإيجابية والبناءة له، معربا عن تقدير الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية التي من شأنها أن تسهم في استقرار المنطقة بأسرها.

كما وجه بن زايد الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة الإمارات.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات الشهر المقبل تلبية لدعوة من ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد.