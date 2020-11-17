نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آوبو oppo reno 4 Mo salah edition في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه آوبو عن هاتفها الجديد آوبو oppo reno Mo salah edition الذي جاء بصوره محمد صلاح والذي تم الإعلان عنه في يوليو وتاريخ نزوله بالأسواق في أغسطس 2020 والذي جاء نسخه من هاتف آوبو oppo reno 4 pro ولكن عليه صوره محمد صلاح لاعب ليفربول، حيث عملت آوبو علي إصدار الهاتف وتوقعت سرعه بيعه نظرا لأنها نسخه محمد صلاح وحب الناس الشديد له ولنادي ليفربول.

مواصفات آوبو oppo reno 4 Mo salah edition

أعلنت شركه آوبو عن هاتف آوبو oppo reno 4 Mo salah edition الجديد وأعلنت عن مواصفات الهاتف عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي ومن اهم هذه المواصفات كالاتي:

أبعاد الهاتف 160.3*73.9*7.7 ملي مع وزن 165 جرام.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف يدعم شريحتين من نوع نانو.

الهاتف مصنوع من البلاستيك مع واجه زجاج.

شاشه الهاتف من نوع amoled كما في هاتف فيفو vivo v20 se وسطوعها nits 430 وحجمها 6.4 بوصه مع كثافه بكسلات 409 بدقه 1080*2400 وأبعاد 20:9 بالإضافة إلي واجهه مستخدم coloros مع سطوع 430 nits.

الهاتف يدعم مكبر صوت مع جاك 3.5 ملي.

الكاميرا الخلفية مدعومه بأربع كاميرات الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل بالإضافة لدعم الكاميرا فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية بدقه 32 ميجا بكسل بجوده 1080.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف يدعم معالج من نوع qualcomm sm7125 snapdragon 720g ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 618.

الهاتف يدعم أجهزة استشعار مثل البصمة والتقارب والتسارع والدوران والبوصلة.

الهاتف يدعم ذاكره 128 جيجا مع وجود 8 جيجا رام.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري لزيادة المساحة.

بطاريه الهاتف نسبتها 4015 أمبير مع شاحن بقوه 30 وآت لكي يصل نسبه الشحن 50% في 20 دقيقه.

الهاتف يأتي بالتدرج بين اللونين الأحمر والأزرق والذي يجمع بين التكنولوجيا والفن.

الهاتف مرفق بتوقيع محمد صلاح.

الهاتف مدعوم بحماية ذكيه ضد التجسس.

استشعار الهاتف للتحكم الذكي عن بعد.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت أثناء الاستخدام.

سعر آوبو oppo reno 4 Mo salah edition

أعلنت شركه آوبو عن إطلاقها لهاتف آوبو oppo reno 4 Mo salah edition الجديد من آوبو في السعودية بمبلغ 1600 ريال وبالمصري ما يعادل 6600 جنيه، كما يمكنك معرف سعر انفنكس infinix zero 8i.