نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هواوي huawei y7a واهم عيوبه للفئات المتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هواوي عن هاتفها الجديد هواوي huawei y7a الجديد والتي أعلنت عنه من خلال صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار المنافسة بين الهواتف للفئات المتوسطة، كما أعلنت أيضا عن هاتف هواوي huawei y9a والتي عملت هواوي علي معالجه بعض العيوب البسيطة في الإصدارات الأخري من ناحيه سرعه الشحن مع التطوير للهاتف من الشاشة والتصميمات المختلفة، لذلك سوف نتعرف عن مواصفات الهاتف وابسط عيوبه من خلال هذه المقالة.

مواصفات هواوي huawei y7a

أعلنت شركه هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد هواوي huawei y7a والتي سوف نلخصها لكم في الأتي:

أبعاد الهاتف 165.65*76.88*9.26 ملي مع وزن 206 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين من نوع نانو.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd كما في آوبو oppo a92 بمساحه 6.67 انش بدقه 2400*1080 fhd ومعدل كثافه بكسلات 395 بكسل وأبعادها 20:9 وذلك لتحسين استخدام الهاتف في الألعاب وعند مشاهده الفيديوهات وتتميز بوجود نظام dark mode وذلك لتحويل النظام إلي اللون الأسود.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بوجود اربع كاميرات خلفيه الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى وجود فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 8 ميجا بكسل.

ذاكره الهاتف بسعة 128 جيجا مع و 4 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري 512 لزيادة مساحه التخزين.

الهاتف يدعم معالج من نوع kirin 710a وعالج رسومي من نوع mali-g51 mp4.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت أثناء استخدام الهاتف.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع في زر البوار مع وجود خاصيه بصمه الوجه.

بطاريه الهاتف 5000 أمبير مع شاحن بقوه 22.5 وآت.

ألوان الهاتف اللون الذهبي واللون الأسود واللون الأخضر.

عيوب هواوي huawei y7a

جاءت بعض العيوب البسيطة في هاتف هواوي huawei y7a وهي:

الهاتف وزنه ثقيل بسبب البلاستيك والبطارية.

لا يدعم خدمات جوجل.

انخفاض الصوت قليلا.

الحواف في الهاتف كبيره.

لا يدعم تصوير 4k.

سعر هواوي huawei y7a

أعلنت شركه هواوي عن سعر هاتفها الجديد هواوي huawei y7a الجديد وهو 760 ريال ما يعادل بالمصري 3400 جنيه، كما يمكنك معرفه سعر آوبو oppo reno 4 Mo salah edition.