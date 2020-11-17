استعلام عن سعر سهم ارامكو بالمملكة وطريقة التداول عنه

تعد شركة النفط العربي الأمريكية، التي تعرف باختصار اسم ارامكو، حيث تعد هذه الشركة من اشهر الشركات حول العالم كله منذ أن بدأت في طرح أسهمها للاكتتاب في سوق الأسهم المالية بالمملكة، حيث يعد تداول سهم ارامكو يمثل محور اهتمام العديد من الشركات الاستثمارية الكبري بالمملكة، حيث يعد سهم ارامكو اصبح تداول سهم ارامكو من اكبر الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب علي مدي التاريخ، حيث حددة شركة النفط العربي الأمريكية للمواطنين بالمملكة الذين يمكن لهم شراء سهم ارامكو ولاكن بعدد محدد ويعد نصيب الفرد بجد اقصي يصل الي 1500 سهم للمواطن الواحد، وقد يبلغ سعر تداول سهم ارامكو في البورصة بالمملكة السعودية الي 35.95 ريال سعودي مسجلا بذلك ارتفاع 0.70%

اللذين يمكن لهم شراء سهم ارامكو

لا يمكن للجميع بالمملكة شراء سهم ارامكو ألا لجميع المواطنين اللذين يمتلكون الجنسية السعودية يمكنهم الحصول علي نصيبهم من الأسهم.

يمكن للمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية والأجانب والعرب يمكن لهم شراء سهم ارامكو لأكن يشترط أن يكون بعدد محدد.

يمكن للمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي أيضا شراء أيهم ارامكو ولاكن أيضاً يشترط أن يكون بعدد محدد، وسوف نوضح لكم من أعلاة تداول سهم ارامكو السعودي الخاص بالشركة من خلال البنوك التالية التي سنذكرها لكم:

يمكن التداول لمصرف الإنماء. تداول البنك الأهلي التجاري السعودي. تداول بنك الراجحي. تداول بنك ساب السعودي. تداول البنك السعودي الفرنسي. تداول بنك الرياض. تداول البنك العربي. تداول بنك الإنماء. تداول بنك البلاد. تداول البنك الاستثماري السعودي. تداول بنك الجيزة.

تداول سهم ارامكو شركة النفط العربي الأمريكية

تمتلك شركة النفط العربية الأمريكية ما يقارب 265 من احتياطات النفط العالمي ليار برميل بنسبة 15%، من احتياطات العالمي، حيث أنها تمتلك من احتياطات الغاز الطبيعي حوالي 288 تزيليون قدم مكعب، ويقدم قيمة الشركة المالية بنحو تريليون دولار، حيث أنها بلغت أرادتها في عام 2018 بما يقد بحوالي 111 مليار دولار سعودي، حيث حددة الشركة العربية الأمريكة بالسماح للمواطنين السعودين القيام بتداول سهم ارامكو بعدد محدد، ويعد نصيب الفرض الواحد من الفرض بحد اقصي يصل الي 1599 سهم للمواطن الواحد.