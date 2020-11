كيفية التقديم في مسابقة Winning Writers للربح بجائزة قدرها2.250 دولار

Winning Writers؛ تقدم Winning Writers العديد من المسابقات المميزة سنوياً والتي تمنح للفائزين جوائز قيمة، وقد بدأت تأسس مسابقاته السنوية منذ عام 2001 ويخلق موارد جديدة وجيدة للشعر والشعراء والكتاب وتشجيعهم علي المزيد من الزهد الذي يقومون بتقديمه، ولا يقتصر تقديم Winning Writers علي مسابقة واحدة فقط، بل يقدم أربع مسابقات في العام الواحد وأهمهم مسابقة Wergle Flomp Humor Poetry، ومسابقة the Tom Howard/John H. Reid، وأيضاً مسابقة the Tom Howard/Margaret Reid، كما يقدم الموقع مسابقة the North Street ويمنح جائزة قيمة للفائز بتلك الجائزة، حيث تُمنح خصيصاً للكتب التي يتم نشرها ذاتياً.

مسابقة Winning Writers

تقدم شركة Winning Writers جائزها قدرها 2.250 دولار أمريكي وذلك لمن يفوز للمسابقة، فقد تبحث الشركة عن شعراء موهوبين وتألف أشعار من شعراء جدد، لذا فقد تعتبر المسابقة فرصة لمحبي الشعر وتأليفه، فقط عليك بتقديم طلبك بإرسال نموذج شعر من تأليفك الي الموقع الرسمي للشركة.

لا يوجد رسوم للاشتراك في المسابقة. يجب ألا يزيد نموذج الشعر عن 250 سطر كحد أقصي. لا يشترط سن محدد للاشتراك في المسابقة. يمكن لأي مواطن من جميع البلدان العربية والغربية الاشتراك في المسابقة.

شروط التقديم في مسابقة Winning Writers

جنس المشترك ذكر/ أنثي بلد إقامة المشترك أي دولة في جميع أنحاء العالم جنسية المشترك المملكة العربية السعودية مصر الإمارات المتحدة البحرين عمان تونس البحرين الجزائر العراق الأردن جزر القمر السودان الصومال سوريا اليمن جيبوتي الكويت البنان ليبيا المغرب موريتانيا فلسطين قطر شغف المشترك التعليم والتعلم الأدب والفنون التصوير الكتابة وصناعة المحتوى تعتبر المسابقة فرصة لكل من يهمه الأمر للفوز بألفين ومئتي وخمسون دولار أمريكي، حيث تقد المسابقة التقديم مجاني لكل من يرغب في الاشتراك في المسابقة، ويتم الاشتراك عبر الإنترنت فقط بإرسال نموذج من الشعر من تأليف المشترك ويملك حقوق الملكية الكاملة له، بحيث ألا يزيد سطور أبيات الشعر عن 250 سطر كحد أقصي، ويمكن لجميع التخصصات الاشتراك في المسابقة ولا يشترط مستوى أو مؤهل تعليمي محدد، ولا إتقان لغة محددة.

معايير الاشتراك في المسابقة Winning Writers