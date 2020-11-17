أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بشار الأسد بوفاة وزير الخارجية وليد المعلم

رئيس المؤتمر يعزي بشار الأسد بوفاة وزير الخارجية وليد المعلم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تعزية لرئيس الجمهورية العربية السورية الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي بشار الأسد، بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين. وليد المعلم.. ينشر دوت الخليج فيما يلي نصها:
فخامة الأخ الرئيس بشار حافظ الأسد - رئيس الجمهورية العربية السورية - الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي
ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الأخ الأستاذ وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، والذي يعد علماً من أعلام الدبلوماسية العربية، وقضى جل حياته مدافعاً ومناضلاً عن حياض وسيادة وطن العروبة سوريا الابية في جميع المحافل العربية والدولية وفي أحلك الضروف.
وبهذا المصاب الجلل اعبر باسمي ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام في عموم محافظات الجمهورية عن أحر التعازي وعظيم المواساة إليكم وإلى أعضاء القيادتين القومية والقطرية وإلى أسرة الفقيد.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
أخوكم صادق بن أمين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
صنعاء - الجمهورية اليمنية
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