استقالة 3 مسئولين كبار بالصحة الإيطالية تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 731 حالة وفاة و32,191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيطالية في بيان، إنه سجلت أكثر من 32 ألف إصابة خلال اليوم الماضي، مقارنة بـ 27,354 إصابة سجلتها اليوم السابق.

وأوضحت الصحة الإيطالية أنها أجرت 208,458 مسحة للكشف عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات المسجلة في البلاد 46,464 حالة وفاة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن 3 مسئولين داخل وزارة الصحة الإيطالية استقالوا من منصبهم، تاركين مستشفيات المنطقة الجنوبية في إيطاليا في وضع حرج، وتفتقر لخطة طوارئ خاصة بفيروس كورونا.

ونوهت الوكالة إلى أن استقالة أي موظف حكومي كبير أمر غير معتاد في إيطاليا، حيث يميل المسؤولون إلى التشبث بوظائفهم حتى سن التقاعد، لكن رؤية 3 استقالات في مثل هذا التعاقب السريع أمر نادر، إن لم يكن غير مسبوق.