بيان عاجل من البنتاجون ببدء عملية سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر سي ميلر، اليوم الثلاثاء، بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق.

وقال ميلر في بيان: "بدء سحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500 وفي أفغانستان من 5000 إلى 2500".

وأوضح ميلر أن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.